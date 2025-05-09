Ветеранам подарили репринты «Вечерки» времен войны к 80-летию Победы

Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это событие особенно важно в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Редакция газеты выпустила специальные репринты исторических номеров газеты от 9 мая и 25 июня 1945 года, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам генерального директора медиахолдинга Георгия Рудницкого, эти выпуски очень важны, «Вечерка» не прекращала работу ни на день в годы войны, сохраняя верность своему патриотическому долгу.

Комплект газет получили ветераны и гости Парада Победы на Красной площади 9 мая 2025 года.

«Сегодня вся страна празднует не просто юбилейную дату, это очень личный праздник для каждого из нас. Мы отмечаем, с одной стороны, героическую победу прошлых поколений и воспитываем память у будущих поколений. Мы помним и гордимся теми, кто подарил спокойствие нашей стране и всему миру, от души поздравляем всех с Днем Великой Победы! Слава защитникам Отечества!» — прокомментировал акцию главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.