Ветеранам Богородского округа вручили памятные медали к юбилею Победы

В преддверии Дня Победы указом Президента Российской Федерации юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» награждены участники ВОВ, малолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также труженики тыла.

В Богородском округе на сегодняшний день, к сожалению, осталось лишь четыре участника Великой Отечественной войны, самому молодому — 98 лет. Кроме этого, 426 жителей Богородского округа попали под озвученные категории награждаемых. В срок до 20 марта планируется вручить все медали.

Очередная рабочая неделя началась с торжественного и волнительного момента. Депутаты Богородского округа навещали ветеранов.

Так, Олег Пушенок во вторник приехал в пансионат «Ногинский» и в торжественной обстановке, в присутствии всех проживающих и директора учреждения Гульфии Исхаковой, передал медаль труженице тыла Надежде Сергеевне Козловой.

В свою очередь, депутат Ольга Попова вручила медали Марии Михайловне Авдеевой, Надежде Сергеевне Денисовой и Аксинье Алексеевне Безноговой. А также сыну Марии Васильевны Титовой, которая сейчас проходит лечение.

Олег Волянский навестил жителей своего избирательного округа. В поселке Зеленый вручил награду Лидии Ивановне Семеновой, а в г. Старая Купавна — Василию Александровичу Меркушеву и Екатерине Васильевне Кониной.

«С огромным волнением и почтением вручила юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны. Этот день наполнен особым смыслом, ведь именно благодаря их мужеству и самоотверженности мы живем под мирным небом… Встреча с ветеранами всегда оставляет глубокий след в душе. Их крепкое рукопожатие, бодрость духа — это свидетельство невероятной силы воли и стойкости», — отметила депутат Ольга Попова.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.