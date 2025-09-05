Ветерана ВОВ наградили знаком «Почетный гражданин городского округа Балашиха»

Михаил Рыбаков родился в 1927 году и уже в 1944-м, со школьной скамьи, был призван во внутренние войска НКВД СССР. Служил в 1-м мотострелковом полку дивизии им. Дзержинского, участвовал в ликвидации фашистских формирований на Украине и в Прибалтике.

«Хочу от лица всех жителей нашей Балашихи поблагодарить вас за ваш подвиг и за ту большую работу, которую вы проводили уже в мирные годы в нашем городе, в том числе и по военно-патриотическому воспитанию. Спасибо вам большое и низкий поклон», — поздравил ветерана Сергей Юров.

После войны Михаил Васильевич активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, сохранял и передавал историю боевых подвигов, внес большой вклад в работу ветеранского движения.

«Решением Совета депутатов мы приняли решение о присвоении звания „Почетный гражданин городского округа Балашиха“ Михаилу Васильевичу. Мы прекрасно понимаем, что это поколение уходит. В нашем городе все меньше и меньше таких людей. Сегодня в Балашихе их всего 25 и 13 из них мы присвоили звание „Почетный гражданин“, — отметил Геннадий Попов.

Михаил Васильевич награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За воинскую доблесть» и многими другими государственными наградами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.