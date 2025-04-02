Ветерана ВОВ из Люберец поздравили со 100-летним юбилеем

Ветерана Великой Отечественной войны из города Дзержинский городского округа Люберцы Марию Пискуровскую активисты «Единой России» поздравили со 100-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мария Петровна является ярким примером мужества и стойкости. В годы войны она трудилась в тылу, проявляя не только силу духа, но и невероятную самоотверженность. Водя трактор, работая на швейном заводе, хлебозаводе, она внесла значительный вклад в общее дело Победы. Ее труд и преданность Родине навсегда останутся в памяти поколений. Мы гордимся такими героями, как Мария Петровна, ее подвиг навсегда останется в наших сердцах. Навеки в памяти те, кто трудился на благо Победы, за нашу свободу и мирное небо над головой», — рассказал муниципальный депутат, координатор проекта «Историческая память» Владимир Харламов.

Ранее в молодежном центре «Лидер» прошла международная историческая интеллектуальная игра «1418» при поддержке «Единой России». Она вошла в Книгу рекордов России, как одна из самых масштабных онлайн-игр, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.