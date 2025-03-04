Ветерана Великой Отечественной войны из Балашихи поздравили с вековым юбилеем

Ветерана Великой Отечественной войны из Балашихи Михаила Владимировича Макаренко поздравили с вековым юбилеем и вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщили в пресс-службе администрации округа.

С 1943 по 1945 годы Михаил Макаренко служил в Рабоче-крестьянской Красной армии, участвовал в боях на 3-м и 4-м Украинском фронте в составе 3-й Гвардейской армии генерала Дмитрия Лелюшенко, а также в Никопольско-Криворожской наступательной операции. Награжден орденом Отечественной войны и другими медалями.

«Поздравлять с такими датами жителей Балашихи - это большая ответственность. Позвольте поздравить Вас от главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, вручить Вам медаль и подарки. Долгих лет жизни, счастья, здоровья и всего самого наилучшего», - сказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.