Ветерана труда поздравили с днем рождения в Домодедово

Василий Иванович Поставничий, бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей и ветеран труда, получил поздравления с днем рождения от администрации городского округа Домодедово. Ему вручили поздравительные адреса от президента России Владимира Путина и главы округа Евгении Хрусталевой.

Поздравления ветерану передали первый заместитель главы округа Александр Епишин и начальник территориального отдела микрорайонов Авиационный и Востряково Наталья Шалаева. Во время встречи за чашкой чая Василий Иванович поделился воспоминаниями о своей жизни и рассказал, как его судьба связана с Домодедовской землей.

Особое внимание в разговоре уделили тяжелым воспоминаниям военных лет. Василий Иванович рассказал, что в возрасте четырех лет оказался в плену вместе с семьей, которую вывезли из родной деревни. Несмотря на прошедшие годы, многие моменты того времени до сих пор остаются в его памяти.

В администрации подчеркнули, что поддержка людей, переживших Великую Отечественную войну, остается важной задачей для всех уровней власти. Забота о ветеранах и бывших узниках — это проявление уважения к их стойкости и напоминание о ценности мира и человеческой жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.