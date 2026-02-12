Ветерана труда Нину Сергееву поздравили с 85-летием в Можайском округе

Жительницу Можайского округа Нину Сергееву поздравили с 85-летием 11 февраля. Поздравления и подарки ей передали представители местной администрации и Совета ветеранов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ветерана труда Нину Павловну Сергееву поздравили с 85-летием в Можайском округе. В день рождения к ней пришла председатель местного отделения Совета ветеранов, депутат Совета депутатов округа Нина Истратова. Она передала поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Дениса Мордвинцева, а также вручила цветы и памятный подарок.

Нина Сергеева родилась в Брестской области Белоруссии, встретила войну ребенком и почти 50 лет проработала в отделе культуры администрации Можайска. На пенсию она вышла только в 80 лет. Сергеева стояла у истоков создания клуба ветеранов «Душа всегда молода» и активно участвует в жизни округа.

Встреча прошла в теплой, домашней атмосфере. Нина Истратова отметила, что юбиляр своим примером доказывает: возраст — не помеха для энергии и созидания. Сейчас Нина Сергеева ведет активный образ жизни, посещает мероприятия в доме культуры и отмечает день рождения в кругу семьи. У нее двое детей, внуки и правнуки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.