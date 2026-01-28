Ветерана обороны Ленинграда поздравили в Клину с годовщиной снятия блокады

Ветерана Великой Отечественной войны Зою Бабукову поздравили с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады 27 января в Клину, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Клин Василий Власов навестил Зою Никаноровну Бабукову, участницу обороны Ленинграда и ветерана Великой Отечественной войны. В этом году ей исполнится 102 года.

Представители администрации вручили ветерану букет цветов, пылесос и поздравительную открытку от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Василий Власов пожелал Зое Никаноровне крепкого здоровья, бодрости и долгих лет жизни.

Во время встречи за чашкой чая Зоя Бабукова поделилась воспоминаниями о семье, рассказала о прожитых годах и показала гостям фотографии своей молодости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.