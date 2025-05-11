Ветеран ВОВ Жучков рассмешил Путина на встрече после парада Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассказал журналисту телеканала «Россия 1», как рассмешил президента России Владимира Путина. Он сказал главе РФ забавную фразу, сообщает РИА Новости .

Полковник Жучков вместе с Путиным на трибуне смотрел парад Победы 9 мая на Красной площади. Журналисту ветеран сказал, что после мероприятия поговорил с президентом РФ.

Путин спросил, как дела и здоровье.

«А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», — сказал полковник Жучков.