Ветеран ВОВ Жучков рассмешил Путина на встрече после парада Победы
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Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассказал журналисту телеканала «Россия 1», как рассмешил президента России Владимира Путина. Он сказал главе РФ забавную фразу, сообщает РИА Новости.
Полковник Жучков вместе с Путиным на трибуне смотрел парад Победы 9 мая на Красной площади. Журналисту ветеран сказал, что после мероприятия поговорил с президентом РФ.
Путин спросил, как дела и здоровье.
«А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», — сказал полковник Жучков.