Ветеран ВОВ под Иркутском умер на 108-м году жизни

Губернатор Иркутской области в своем Telegram-канале написал о кончине ветерана Великой Отечественной войны Василия Дыгая, которому в этом году исполнилось 107 лет, сообщает «Царьград» .

«С болью хочу сообщить, что вчера не стало ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Филипповича Дыгая. Для меня было честью познакомиться с этим человеком. Василий Филиппович прошел всю войну. Был ранен и все равно возвращался на фронт. Он принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии», — написал глава региона.

Победу Дыгай встретил под Прагой, а в августе 1945 года участвовал в переходе через горные хребты в Монголии.

Несмотря на свой почтенный возраст, Василий Дыгай сохранял осанку, достойную военного. Он появился на свет 20 апреля 1919 года в Ростовской области. С началом Великой Отечественной войны, в 1941 году Дыгай был мобилизован в Красную Армию. Затеми он принимал участие в сражениях на Северо-Кавказском фронте.

