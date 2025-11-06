Ветеран ВОВ из Павловского Посада Прасковья Шулакова отметила свой 101-й день рождения

В адрес Прасковьи Михайловны звучали самые искренние слова признательности и благодарности.

«Прасковья Михайловна, желаю Вам крепкого здоровья, тепла родных сердец и еще много-много добрых дней! Спасибо Вам за все!» — сказал Денис Олегович.

Прасковья Михайловна Шулакова родилась 5 ноября 1924 года в Тульской области. Вместе с родителями переехала в Павловский Посад. В 1941 году Прасковье Шулаковой, комсомолке, не исполнилось и восемнадцати лет, но сразу после начала войны она пошла в добровольцы. Рекрутов отправляли на Старопавловский стадион, где они проходили курс молодого бойца. Обучив основам стрельбы, штыкового и рукопашного боя, азам полевой медицины, всех распределяли по частям, ее направили на военно-санитарный поезд. Она стала санитаркой и помогала ухаживать за ранеными солдатами. Но тогда на фоне исторической трагедии, случилось и ее личное горе: в августе 1943-го, ненадолго пережив отца, умерла мама. Совсем еще молодой девушкой Прасковья оказалась опекуншей четверых младших братьев и сестер. Так ей пришлось перевестись в Павлово-Посадский эвакогоспиталь № 2911. В трех корпусах на триста коек, что располагались на улице Фрунзе, работы было не много, а очень много. Среди окровавленных бинтов и человеческих страданий у Прасковьи Михайловны родилась мечта создавать красивую одежду для счастливых людей и веселой, беззаботной жизни. Ее дальнейшую трудовую биографию сегодня бы назвали «карьерой в мире моды»: сразу после демобилизации пошла ученицей в ателье, потом выучилась на конструктора одежды, а там и на художника-модельера. Уже с должности заведующей ателье перешла на Павлово-Посадский камвольный комбинат, где проработала начальником цеха почти до конца 90-х годов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.