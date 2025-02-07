Ветеран ВОВ из Орехово-Зуева награжден юбилейной медалью «80 лет Победы»

В Орехово-Зуевском округе ветерану Великой Отечественной войны Валентину Петровичу Марьину вручили юбилейную медаль «80 лет Победы». Награду вручил депутат Государственной Думы Геннадий Панин. Медаль учреждена Президентом России в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне как знак уважения к подвигу и героизму ветеранов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Валентин Петрович Марьин родился в Орехово-Зуеве в 1930 году. В годы войны он вместе с матерью и сестрой работал в эвакогоспитале, пройдя с ним через всю страну. После войны он поступил в Нахимовское морское училище в Ленинграде, служил на Тихоокеанском флоте, а затем был направлен в зенитно-ракетные войска на севере Казахстана. Позже он вернулся на Тихоокеанский флот, где преподавал в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени О. С. Макарова.

Супруга ветерана, Евгения Марьина, поделилась воспоминаниями о его службе и преподавательской деятельности. Студенты ценили Валентина Петровича за понимание и доброе отношение.

«Они ему такой альбом создали, когда уже выпустились. Здесь есть все фотографии, про каждого написано. Это вот они на параде, вот он стоит, видите, такие лбы по росту, а вот он маленький, возглавляющий свою роту. Около ста человек. К нему, конечно, отношение было очень хорошее за то, что он офицер хороший и человек», — рассказала она.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.