Ветеран ВОВ из Можайского округа отмечает свой 90-й день рождения

Николай Карцев родился 29 октября 1934 году в селе Фомино Городище Калининской области, в 20 км от города Зубцов. Во время гитлеровской оккупации семилетнему мальчику Коле из многодетной крестьянской семьи Карцевых пришлось в полной мере испытать муки настоящего ада, устроенного на его родной земле фашистами.

Отец Алексей Михайлович ушел на фронт в первые дни войны, мать Анна Васильевна осталась с шестью детьми на руках. Гитлеровцы оккупировали село в октябре 41-го.

"Фашисты расстреливали просто так, за любую, даже небольшую провинность. Они по-хозяйски расположились в нашем доме, нас выгнали в сараюшку. Однажды я не сдержался, — был очень голодным, — и стащил у немца со стола какую-то еду. Гитлеровец схватил оружие, расправа была бы скорой, но мать заслонила меня собой и слезно упросила немца не убивать ребенка", — рассказал ветеран.

Летом 1942, перед наступлением наших войск, фашисты устроили облаву, они хватали и сгоняли на ближнюю железнодорожную станцию детей и подростков для отправки в Германию. Семилетнего Колю со старшей сестрой Ниной и братом Васей также затолкали в товарный вагон, эшелон тронулся. К счастью, наши летчики разбомбили паровоз, тем самым дав возможность малолетним узникам разбежаться по окрестностям, дети вернулись домой.

В августе 1942, в связи с началом наступления Красной армии на Зубцов, Фомино Городище оказалось в эпицентре жестоких боев, которые продолжались до весны 1943 года. Фашисты отступили за реку и оттуда круглосуточно обстреливали село, бомбежки не прекращались. Во время одного из таких обстрелов Коля не успел спрятаться в подвал, где спасалась его семья, и получил серьезное ранение левой ноги.

После освобождения мальчика прооперировали в военном госпитале, нога была спасена. Несмотря на приобретенную инвалидность, он с 12 лет, как взрослый, стал работать в местном колхозе. Затем его определили в училище механизации сельского хозяйства в Зубцове, по окончании которого механик-комбайнер Карцев стал работать в местной МТС. В 20 лет он намеренно скрыл инвалидность и два с лишним года отслужил в морской пехоте. В армии Николай Алексеевич приобрел специальность водителя большегрузных машин и работал шофером на местных песчаном и доломитовом карьерах.

В начале 70-х семья переехала в Можайск, где жили родственники жены. Здесь Николай Алексеевич, как опытный профессионал, устроился шофером в ПМК-285, где отработал четверть века. Ударник коммунистического труда Николай Карцев был занесен в Книгу почета известнейшего в Можайске предприятия, он неоднократно награждался Почетными грамотами и благодарностями. Сегодня у Николая Алексеевича трое взрослых внуков, правнук и четыре правнучки, все живут, работают и учатся на Можайской земле.

"Я пережил оккупацию и знаю, что каждый русский человек, попадающий в руки фашистов, приговорен к смерти. Мы видим, что они и сегодня хотят уничтожить весь наш народ, от мала до велика! Судьбы таких же, как я, детей войны показывают всю глубину страшной опасности, нависшей над нашей страной. Вот почему я с самого начала поддержал спецоперацию и очень переживаю за наших ребят", — сказал ветеран.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», - сказал губернатор.