Ветеран ВОВ из Чехова получил памятную медаль в честь 80-летия победы

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин навестил ветерана Великой Отечественной войны Тян Ян Чина и вручил ему памятную медаль в честь 80-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году Тян Ян Чин отметит 95-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, он с удовольствием делится с нами историями из прошлого, которые напоминают о важности сохранения исторической памяти.

Тян Ян Чин родился в Китайской Народной Республике, в провинции Хэйлунцзян. Когда ему было семь лет, он вместе с семьей бежал от японцев в Советский Союз. Здесь он получил имя Леонид Григорьевич. В конце 1944 года он поступил в военную охранную команду города Челябинска, где и служил до Победы в Великой Отечественной войне. За свои заслуги был награжден юбилейными медалями.

В начале 60-х годов ветеран вместе с семьей переехал в Чехов. Устроился на работу в лабораторию завода «Энергомаш». В 1990 году он вышел на пенсию, но продолжал трудиться на предприятии еще 14 лет — до 2004 года. Вместе с женой они вырастили двоих детей, трех внуков и уже трех правнуков.

«Жизнь Тян Ян Чина — это история человека, который, пройдя через суровые испытания, сумел сохранить в себе доброту, искренность и, что самое главное, любовь и беззаветную преданность к России, которая стала для него второй Родиной», — отметил Михаил Собакин.

Глава муниципалитета поздравил Тян Ян Чина с наступающим праздником и пожелал ему крепкого здоровья и бодрости духа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.