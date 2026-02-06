Ветеран Великой Отечественной войны Василий Голотюк отметил 96-летие в Балашихе

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Балашихи Василий Леонтьевич Голотюк отметил 96-летие 6 февраля. Поздравить его приехали глава округа Сергей Юров, Герой России Сергей Лысюк и представители общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Василий Леонтьевич Голотюк, ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Балашихи, отпраздновал 96-й день рождения. В этот день его поздравили глава Балашихи Сергей Юров, Герой России Сергей Лысюк, члены «Движения Первых» и молодогвардейцы «Единой России». В преддверии праздника молодогвардейцы помогли ветерану, убрав подъезд и квартиру.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Василий Голотюк — пример для всех. В 12 лет он вступил в антифашистское подполье, а после войны посвятил жизнь службе в войсках ПВО, став военным летчиком первого класса и автором десятков научных трудов. Более 70 лет он состоит в браке с супругой Людмилой Ивановной, у них сын и двое внуков.

В годы войны Василию Голотюку было 11 лет, он вместе со старшим братом участвовал в подпольной организации. После войны окончил Центральный аэроклуб Украины и Черниговское военное авиационное училище летчиков, стал одним из первых пилотов истребителя МиГ-15.

За боевые заслуги ветеран награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.