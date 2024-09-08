Ветеран Великой Отечественной войны проголосовала на выборах в Подмосковье

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Анисимовна Сердюк из Жуковского приняла участие в выборах в Совет депутатов города, сообщили в пресс-службе округа.

Мария Анисимовна, которой 12 ноября исполнится 102 года, проголосовала дома. Несмотря на почтенный возраст, ветеран всегда принимает участие в выборах, считая это своим гражданским долгом.

Женщина попала на фронт в 1942 году сразу после окончания курсов медсестер. Прошла войну с батальоном связи в качестве медицинского работника, участвовала в Курской битве. Она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».

В звании старшины-санинструктора проявила героизм на полях сражений на Курской дуге и в Сталинградской битве, завершив свой военный путь в Берлине в мае 1945 года. В представлении к ордену «Красной Звезды» отмечено ее мужество, отвага и презрение к смерти в стремлении спасти жизни своих товарищей по оружию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.