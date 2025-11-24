Ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей в Балашихе

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов и заместитель главы Балашихи Михаил Объедков поздравили с юбилеем Бориса Анатольевича Котова. Сегодня ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Борис Анатольевич Котов — полковник в отставке, выпускник Одесского военного артиллерийского училища. Он проходил службу в Ленинградском и Московском военных округах, внес значительный вклад в обороноспособность страны и награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За взятие Вены», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Победный май 1945 года встретил в Праге. После увольнения из Вооруженных сил в 1983 году он посвятил себя ветеранскому движению, передавая жизненный и профессиональный опыт молодому поколению.

Юбиляру пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.