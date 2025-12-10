Ветеран Великой Отечественной войны из Богородского округа отметил 99-летие

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Богородского округа Алексей Митрофанович Панкратов отметил 99-летие. Поздравить его приехали заместитель главы округа Александр Радченко и руководитель территориального управления «Электроугли» Олег Воронцов, сообщает пресс-служба администрации Богородского г.о.

Алексей Митрофанович Панкратов — один из трех оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны в Богородском округе. В 16 лет он вступил в партизанский отряд, участвовал во взрыве железнодорожного моста, который охраняли 400 немецких солдат, и принимал участие в боевых действиях в Брянской губернии.

За свои заслуги ветеран был награжден орденом Великой Отечественной войны и 16 медалями. Сейчас Алексей Митрофанович сохраняет бодрость и активность, отмечая день рождения в кругу семьи.

Во время визита гостей Александр Радченко поздравил ветерана и отметил его пример для всех. Гости с интересом слушали рассказы о военных подвигах и мирной жизни юбиляра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.