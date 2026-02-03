Ветеран труда Валентина Павлюк отметила 85-летие в Можайском округе

Валентина Кузьминична Павлюк, ветеран труда и ребенок войны, 2 февраля отметила 85-летний юбилей в Можайском округе. Поздравить ее с этой датой пришли депутаты Совета депутатов округа Нина Истратова и Василий Овчинников. Они вручили Валентине Кузьминичне цветы, подарки и поздравительные адреса.

Валентина Павлюк посвятила около 30 лет работе на железной дороге в Можайске. После выхода на пенсию она продолжила активную общественную деятельность и уже около 20 лет возглавляет первичную ветеранскую организацию работников железнодорожного транспорта. Также она является членом местного Совета ветеранов.

«Все, кто знает Валентину Кузьминичну, считают ее настоящим примером для подражания. Всю жизнь она трудилась на благо округа, за что мы ей очень благодарны. Желаем крепкого здоровья и душевного тепла», — сказала депутат, председатель местного отделения совета ветеранов Нина Истратова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.