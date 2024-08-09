Ветеран СВО Жоглов после потери ноги встал на вейкборд

Видео: Жоглов потерял ногу на СВО, но смог встать на вейкборд на протезе

Подопечный фонда «Орион», ветеран СВО Александр Жоглов, получил спортивный модуль и смог с его помощью встать на вейкборд, а затем даже выполнить несколько трюков. Участник боевых действий остался доволен, что после потери ноги смог снова встать в полный рост и заняться спортом.

Александр впервые протестировал специально для него изготовленный спортивный модуль в реальных условиях. Перед тем, как встать на вейкборд, он тренировался на баланс-борде.

«Я пробовал на баланс-борде чуть-чуть потренировать, подготовиться и на доске постоять для серфа специально, чтобы почувствовать, каково это — поймать баланс», — пояснил Жоглов.

По словам ветерана СВО, он очень благодарен «Ориону» за спортивный модуль. Он смог сделать на доске даже больше, чем планировал.

«Чувствовал воду, чувствовал доску. Все мне невероятно понравилось, очень комфортный модуль», — добавил ветеран.

Директор ГБУ города Москва «Московский Городской Центр Реабилитации» Олег Тропников подчеркнул, что очень важно не терять веру в себя, что бы в жизни ни происходило.

«Это для самих ребят, для участников — поверить в себя, понять, что даже если с тобой что-то случилось, мир изменился, но он не рухнул. Просто вставай, живи, твори. То есть ты можешь все», — прокомментировал Тропников успех Жоглова.

В то время как бойцы защищают свою страну на СВО, государство защищает их семьи. Дети участников СВО получают бюджетные места для обучения в лучших вузах страны, специальная квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. У детей раненных или погибших участников СВО есть право поступить на учебу без предварительного тестирования.

Семьи участников СВО получают право оформить льготную ипотеку, а значит, могут стать владельцами достойного жилья. Также для участников СВО есть широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В настоящее время российские мужчины все чаще приходят в пункты отбора военнослужащих на контрактную службу. Один из таких пунктов работает в Балашихе на Восточном шоссе, владение 2. Задать вопросы о подписании контракта можно по телефону: 8 (495) 990-77-77 или найти ответ самостоятельно на сайте контрактмо.рф.

Власти Подмосковья и Минобороны России наладили прочную связь в сотрудничестве между собой и уделяют максимальное внимание военнослужащим и их семьям.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем, все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.