Ветеран СВО возглавил работу с юнармейцами в Дубне

Ветеран специальной военной операции Игорь Павельев стал экспертом управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации городского округа Дубна. Его основная задача — развитие патриотического воспитания среди школьников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Игорь Павельев десять месяцев находился в зоне специальной военной операции, служил на Артемовском направлении. После возвращения он работал на предприятиях Дубны и активно участвовал в деятельности местного отделения ассоциации ветеранов СВО, проводил уроки мужества для детей и молодежи.

В новой должности Павельев сосредоточится на патриотическом воспитании школьников, особенно участников движения «Юнармия». Он планирует привлекать детей к изучению истории, повышать интерес к военной службе и занятиям физической культурой.

«Нужно поднимать патриотическое воспитание детей, заинтересовать их в изучении истории, потому что пока люди знают историю, Родина живет, страна живет. Будем также поднимать авторитет военной службы, заинтересованность детей в занятиях физической культурой и в карьере военного», — рассказал Игорь Павельев.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что администрация продолжает работу по трудоустройству ветеранов СВО, сотрудничает с работодателями и организует экскурсии на предприятия. По его словам, большинство ветеранов уже нашли работу или находятся в процессе трудоустройства.

