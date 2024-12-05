Ветеран СВО Шевяков провел «Урок мужества» для подмосковных студентов

В преддверии Дня героев Отечества ветеран СВО полковник Вячеслав Шевяков провел «Урок мужества» для студентов подмосковного Губернского колледжа, сообщает Telegram-канал филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области.

Офицер, который также руководит проектом «Школа патриотического воспитания», встретился со студентами 3-4 курсов, которые получают профессию кинологов, сотрудников МЧС, электриков, логистов. Ребята поприветствовали Шевякова аплодисментами стоя.

Ветеран СВО рассказал студентам об истории своей семьи. Дед офицера — участник Первой мировой войны, отец — участник Великой Отечественной войны, присутствовавший на параде Победы. Поделился с ребятами офицер и историей того, как попал на СВО, а также поведал о буднях военнослужащих.

Ветеран СВО считает, что главная задача студентов — хорошо знать историю родной страны, а также участвовать в волонтерском движении, помогая отечественным бойцам. Шевяков отметил, что участники спецоперации хотят, чтобы ребята выросли «достойными людьми, любящими свою Родину».

Также Шевяков рассказал студентам о некоторых исторических фактах и героях нашего времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.