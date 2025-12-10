Ветеран СВО провел урок мужества для молодежи Балашихи 9 декабря

Ветеран специальной военной операции Вячеслав Мамаев встретился с волонтерами и молодогвардейцами Балашихи 9 декабря, чтобы провести урок мужества и поделиться опытом службы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вячеслав Мамаев, член Ассоциации ветеранов СВО Балашихи, провел урок мужества для волонтеров и молодогвардейцев городского округа в рамках проекта «Урок СВОим». Ветеран рассказал молодежи о своей службе, участии в специальной военной операции и испытаниях, с которыми столкнулся.

Депутат совета депутатов Балашихи Антон Орешков отметил, что такие встречи важны для патриотического воспитания и позволяют молодежи напрямую общаться с участниками спецоперации. В рамках мероприятия участникам показали разборку и сборку автомата, а желающие смогли попробовать выполнить эти действия самостоятельно.

Вячеслав Мамаев подчеркнул, что подобные встречи помогают молодежи понять значение героизма и важность знания истории своей страны. Ассоциация ветеранов СВО работает в Балашихе с марта 2025 года, оказывая поддержку ветеранам и их семьям, а также участвуя в патриотическом воспитании и адаптации бывших военнослужащих к мирной жизни. Принять участие в работе Ассоциации могут все участники СВО, подав заявление по адресу: г.о. Балашиха, Московский проезд, 13.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.