сегодня в 17:57

Ветеран СВО провел урок мужества для курсантов университета МВД в Рузском округе

Ветеран специальной военной операции Юрий Лысенков 12 февраля провел урок мужества для курсантов Московского областного филиала университета МВД России имени В. Я. Кикотя в Рузском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Урок мужества состоялся 12 февраля в Московском областном филиале университета МВД России имени В. Я. Кикотя в Рузском муниципальном округе. Ветеран специальной военной операции Юрий Лысенков, возглавляющий рузское отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области, поделился с курсантами личным опытом службы на передовой.

Он рассказал о значении первой медицинской помощи на войне и о том, как простое письмо сына становится символом надежды для бойца. Будущие полицейские внимательно слушали истории ветерана, что, по словам организаторов, вызвало у них сильный эмоциональный отклик.

В завершение встречи Юрий Лысенков вручил курсантам тактические аптечки, подчеркнув важность практических навыков спасения жизней. Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что подобные уроки мужества способствуют воспитанию патриотизма у молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.