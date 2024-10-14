Ветеран СВО: первые потери увидел через 10 минут после пересечения границы

Гвардии старший сержант Дмитрий Кузьмичев рассказал, что за день до начала спецоперации его посещали мысли о том, как жалко, что он не успел написать завещание. Об этом сообщает ТАСС .

Он рассказал, что первые потери среди ВС РФ увидел через 10 минут после пересечения границы в самом начале СВО. На второй день он получил ранение. Через боль сутки военный выполнял поставленные перед ним боевые задачи. Позднее ему за это вручили медаль «За отвагу».

«На третьи сутки после начала СВО у меня была эвакуация в Москву самолетом», — добавил Кузьмичев.

По его словам, лечили его в Научно-исследовательском институте нейрохирургии им. Бурденко. Там медики провели реконструкцию раненной кисти, они также полностью восстановили сильно поврежденный палец. Сейчас рука у военного работает хорошо.