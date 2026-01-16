Ветеран СВО обучает школьников Орехово-Зуева безопасности и управлению БПЛА

Ветеран специальной военной операции Владимир Измайлов начал преподавать основы безопасности и защиты Родины, а также управление беспилотниками в школе № 12 Орехово-Зуева после службы в зоне СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В апреле 2022 года Владимир Измайлов подписал контракт и отправился на специальную военную операцию, не сообщив об этом семье. Родные считали, что он уехал по работе, однако на самом деле он служил в Первомайске Луганской области.

За полтора года службы Измайлов прошел путь от командира отделения до заместителя командира отряда по вооружению и технической подготовке. За проявленные мужество и героизм он был награжден медалями «За отвагу», «Участнику специальной военной операции» и «За ратную доблесть».

После завершения службы Измайлов решил посвятить себя обучению детей. С помощью фонда «Защитники Отечества» он переобучился на преподавателя основ безопасности и защиты Родины и устроился в школу № 12 Орехово-Зуева. Сейчас он проводит уроки мужества, обучает оказанию первой помощи и делится боевым опытом. Старшеклассникам он преподает основы управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.