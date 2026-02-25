Ветеран СВО из Коломны прошел проект «Киберзащитник»

Ветеран специальной военной операции Артем Артемов из Коломны завершил обучение по кибербезопасности в рамках проекта «Киберзащитник». Программа направлена на переподготовку и трудоустройство участников СВО в IT-сфере, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участник коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Артем Артемов прошел обучение в социальном проекте холдинга S7 Group «Киберзащитник». Программа предусматривает профессиональную переподготовку ветеранов в сфере информационной безопасности. Перед зачислением кандидаты прошли длительный отбор, включавший проверку знаний и психологическое тестирование.

«Очень серьезный уровень. Со всей Московской области отобрали всего двоих. Затем две недели в интенсивном режиме нас обучали киберзащите: лекции, теория, практика, индивидуальная работа с наставником. Мы тренировались на киберполигоне и выезжали в крупные федеральные компании — «Яндекс» и R-Vision», — рассказал Артем Артемов.

По итогам обучения выпускники получили удостоверения государственного образца о повышении квалификации в сфере защиты информации и мониторинга инцидентов информационной безопасности. Артем Артемов отметил, что полученные навыки помогут ему в дальнейшей работе.

До участия в СВО он трудился в сфере связи. В 2022 году добровольно обратился в военкомат, служил в бригаде РСЗО и командовал боевыми машинами «Град». В 2023 году его эвакуировали из зоны спецоперации по состоянию здоровья. После длительного лечения он вернулся к мирной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.