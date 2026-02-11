сегодня в 15:39

Ветеран спецоперации провел урок мужества и тактической медицины в Орехово-Зуеве

В школе №12 Орехово-Зуева 9 февраля прошел урок мужества и тактической медицины для учеников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ветеран спецоперации Сергей Клюев рассказал школьникам о трудностях службы, быте на передовой и боевом братстве. Он поделился личным опытом и ответил на вопросы ребят.

Инструктор по тактической медицине Владимир Патрикеев провел практическое занятие по оказанию первой помощи. Участники узнали, как остановить кровотечение, наложить повязку и выполнить сердечно-легочную реанимацию.

Социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина отметила, что такие встречи вдохновляют молодежь, учат ценить жизнь и быть готовыми прийти на помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.