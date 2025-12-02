Ветеран спецоперации провел урок мужества для студентов в Орехово-Зуеве 2 декабря

Урок мужества прошел в рамках проекта «Наставник Z». Сергей Новиков, член Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа, рассказал студентам о своем участии в боевых операциях и поделился воспоминаниями о службе в батальоне. Он отметил подвиги современных защитников Родины и провел параллели между событиями Курской битвы 1943 года и нынешними событиями 2024 года, подчеркнув преемственность мужества и стойкости.

Во время встречи студенты познакомились с образцами современной военной техники, включая гранаты и автоматы. Ветеран объяснил принципы работы и назначение вооружения.

Мероприятие вызвало большой интерес у студентов. Они активно задавали вопросы, а Сергей Новиков подробно отвечал, вдохновляя молодежь на патриотизм и уважение к истории страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.