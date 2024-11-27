Ветеран из Подмосковья рассказал о важности патриотического воспитания

С 1 сентября во всех российских школах с подачи Минпросвещения России введен обязательный предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Патриотическое воспитание молодого поколения играет ключевую роль для страны. В Московской области этим занимаются профильные министерства и ведомства, общественные организации, фонды и волонтеры. Один из активистов, который лично выступает перед школьниками и студентами, ветеран СВО Вячеслав Шевяков рассказал о важности патриотического воспитания, сообщает 360.ru .

Ветеран специальной военной операции Шевяков также выполняет функции социального координатора фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Он уверен, что личный пример мужества и самоотверженности служит важным стимулом для формирования у молодежи чувства гордости за свою страну. Поэтому на встречах со школьниками и студентами он часто делится своим опытом служения Отечеству, которому посвятил 32 года.

Шевяков пришел на СВО добровольцем, следуя своему офицерскому и гражданскому призванию. Все его дети и внуки с раннего возраста воспитывались на примерах истории предков, ведь вся жизнь неразрывно связана со служением нашей Родине, отметил он.

«Уверен, что любовь к родине закладывается дома, в семье, а окончательно формируется в общеобразовательных учреждениях. Поэтому мы с коллегами выступаем перед ребятами выпускных классов школ, лицеев, гимназий, кадетских корпусов, перед студентами вузов и колледжей», — добавил офицер.

На «Уроках мужества» ветеран делится историями о российских героях и отвечает на вопросы, касающиеся целей и задач специальной военной операции. Также он рассказывает школьникам о том страхе, который возникает в критических обстоятельствах, и о том, как наши солдаты преодолевают этот страх. Шевяков объясняет детям, чем принципиально отличается военнослужащий от гражданского лица, обсуждает с детьми воинскую присягу и тему гуманитарной помощи.

Он также подчеркнул значимость церемонии исполнения гимна и поднятия государственного флага в образовательных учреждениях. По его мнению, патриотическое воспитание стало особенно актуальным в современном обществе. Этот аспект, касающийся выживания России как независимого государства, будет учтен при разработке новой образовательной стратегии до 2036 года. 19 ноября премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, на которой обсуждались вопросы создания этого долгосрочного плана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.