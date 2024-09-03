Ветеран из Нальчика получил медаль за освобождение Белоруссии

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Ветерана из Нальчика Караганова удостоили медали за освобождение Белоруссии

Ветерана из Нальчика Николая Караганова удостоили медали за освобождение Белоруссии и благодарственного письма от президента республики Александра Лукашенко. По этому случаю возле его дома организовали персональный концерт, сообщает «МИР 24» .

Караганов является уроженцем Казахстана. Он отправился на фронт, будучи 17-летним молодым человеком. Мужчина служил в противотанковой бригаде.

После получения звания младшего сержанта Николай Васильевич принимал участие в освобождении Белоруссии и Польши, форсировал Одер. День победы встретил в Германии.

«Данциг, Гдыню прошли, взяли потом Росток, и нам сообщили, что война кончилась. Шапки вверх кидали, радовались, что живые», — вспомнил ветеран Великой Отечественной войны.

По его словам, еще пять с половиной лет он служил в оккупационных войсках. Затем Караганов уехал жить в Кабардино-Балкарию и устроился работать на местное металлургическое предприятие.