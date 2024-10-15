Ветеран из Можайска поздравили со 101-м годом рождения

Клавдии Леонтьевне Ровинской из Можайска исполнился 101 год, ее поздравили представители округа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников вместе с депутатом Совета депутатов Можайского городского округа, муниципальным координатором партийного проекта старшее поколение Ниной Истратовой поздравили ветерана с днем рождения.

На долю этой женщины выпало немало испытаний. Достойно пережив тяжелые годы Великой Отечественной войны, она активно участвовала в восстановлении страны после разрушений. Не жалея себя, самоотверженно трудясь ради будущего нашей страны. Несмотря на все трудности, эта прекрасная женщина смогла сохранить оптимизм и веру в лучшее.

За подвиги, совершенные на фронте, Клавдия Леонтьевна была награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.