Ветер до восьми метров в секунду ждет жителей Московского региона в понедельник

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Гидрометцентр: ветреная погода без дождя будет в Московском регионе 9 сентября

Днем в понедельник в Москве и области будет от 25 до 27 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается переменная облачность без дождя. Ветер будет восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью температура воздуха снизится до 12-14 градусов тепла. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее сообщалось, что жителей Московского региона ждет теплая осень. Тем не менее, в сентябре будет пасмурная погода и дожди.