Весна в Казани начнется с небольших морозов

В Татарстане приближается календарная весна, но о скором потеплении говорить пока рано. Ожидается, что погода в конце февраля и на старте марта останется холодной, сообщает inkazan.ru .

27 февраля по Республике Татарстан прогнозируется небольшой снегопад. Ветер южный, слабый, 4-9 м/с. Согласно данным метеорологов, ночные температуры составят от минус 7 до минус 12 градусов, а днем воздух остынет до минус 1 градуса.

28 февраля в регионе пройдут умеренные снегопады. Ветер сохранит южное направление, но усилится до 13 м/с, возможна метель. Температурный фон не изменится: минус 7 градусов ночью и около минус 1 градуса днем. Актуальны предупреждения о гололеде.

В столице республики, как и в целом по региону, до конца месяца будет идти снег при слабом ветре. Пиковые дневные значения в ближайшие дни не превысят минус 1-5 градусов. Согласно сервису «Яндекс.Погода», в дневные часы 1 марта в Казани может быть зафиксирован первый слабый положительный показатель. Однако уже к 3 марта вновь ожидается похолодание до минус 7 градусов.

Отдельно стоит отметить сезон цветения растений, который традиционно начинается в марте с лещины, вербы и ольхи. Дуб, береза, клен и тополь активизируются в апреле–мае. Для аллергиков это сложный период: ветер, теплая и малооблачная погода способствуют распространению пыльцы, содержащей раздражающие белки.

Пока в регионе не установится стабильное тепло, высокой концентрации пыльцы в воздухе не предвидится, по крайней мере в ближайшую декаду. Важно отличать симптомы аллергии от ОРВИ: для аллергии нехарактерны повышение температуры, изменение цвета носовых выделений или ухудшение самочувствия к концу дня.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.