Весна на улице: синоптик рассказал о погоде, которая ждет Петербург

Администратор сообщества «Погода в Петербурге» «ВКонтакте», синоптик Павел Иванов заявил, что в ближайшее время в Северную столицу с юга Скандинавии придет антициклон, с 21 марта уже можно ожидать сухую и солнечную погоду, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

«21 марта будет сравнительно прохладно — после ночного околонуля днем потеплеет до плюс 4 - плюс 6 градусов. Ночью 22 марта центр антициклона выйдет в Ленинградскую область. В такой ситуации ночной мороз усилится до минус 2 - минус 5 градусов, зато днем, по мере отхода центра антициклона на юго-восток и разворота ветра на южные направления, потеплеет до плюс 6 - плюс 9», — сказал специалист.

По его словам, во Всемирный метеорологический день, 23 марта, днем столбики термометров впервые с начала весны могут добраться до плюс 9 и плюс 12 градусов.

Однако на следующей неделе погода испортится: облаков станет больше, усилится ветер южных направлений, возобновятся осадки, приток солнечного тепла немного сократится.