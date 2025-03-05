Весеннюю фотосессию подарили женам бойцов СВО в Солнечногорске к 8 марта

Праздничную фотосессию «Зажигая сердца» подарили женам военнослужащих СВО в Солнечногорске. Женщинам сделали макияж, помогли подобрать образ и запечатлели в профессиональной фотостудии. Их изображения украсят выставку ко Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Событие приурочили к 8 Марта. Идейным вдохновителем и организатором выступил молодежный центр «Подсолнух».

«Такой подарок — это наша поддержка, комплимент девушкам. Мы хотели создать настроение весны, праздника, напомнить, что несмотря на обстоятельства и ежедневные заботы мы — нежные цветочки», — рассказала начальник отдела медиакоммуникаций и творческого развития молодежи МЦ «Подсолнух» Виктория Егорова.

Визажисты Анжела и Ирина — тоже жены военнослужащих. Они сразу нашли с участницами общий язык, а легким весенним макияжем подчеркнули их красоту и нежность.

«Девочки большие молодцы, очень расположили к себе: создали атмосферу тепла, доброты, весны. Все понравилось: и макияж, и фотосессия. У меня только положительные эмоции и хорошее настроение на весь день», — поделилась участница фотодня «Зажигая сердца» Анна Наседкина.

К фотосессии присоединились женщины разных профессий: от следователя-дознавателя до преподавателя вокала. Но все они черпают силы из семьи, работы и увлечений.

«Я просто в восторге, эмоциональном шоке. Так приятно, здорово, празднично. Столько радости подарили, спасибо большое. Мне помогают работа, дети, люди вокруг, остановка — только позитив и боевой настрой», — рассказала участница фотодня «Зажигая сердца» Елена Опперман.

Фотосессию организовали в фотошколе Little big studio. В этом году она отмечает 15 лет и давно сотрудничает с «Подсолнухом».

«Мы всегда приветствуем социальные проекты. Очень важно напоминать нашим женщинам, как они красивы, тем более в преддверии такого праздника», — отметил руководитель фотошколы Little big studio Александр Май.

Снимки женщин планируют разместить на специальной выставке ко Дню Победы и социальных сетях молодёжного центра.

Помощь в акции оказали местное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» и фонд «Защитники Отечества».

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