Весенний сад: пользователи «Одноклассников» расскажут о дачных секретах

Ботанический сад биологического факультета МГУ и социальная сеть «Одноклассники» 17 апреля запустили новый весенний проект, в котором 50 участников конкурса поделятся лайфхаками для садоводов и секретами по уходу за растениями, а посмотреть посты можно будет по хэштегу #ВесеннийСад, сообщается в пресс-релизе соцсети.

В челлендже уже принимают участие 50 человек, среди которых автор группы «С Каролиной в деревне». Она поможет воссоздать картинку идиллической загородной жизни в реальности.

Садовый эксперт Людмила Кудасова поделится, как сохранить здоровый сад без обработки пестицидами, а блогер Екатерина Весна расскажет об украшении веранды на даче.

Кроме того, специальные брендированные наборы семян луговых цветов — маргариток, колокольчика, львиного зева и гвоздики вместе с QR-кодами на конкурсные материалы можно будет получить бесплатно в оранжерее «Аптекарского огорода». Таким образом попробовать себя в садоводстве этой весной сможет каждый посетитель.