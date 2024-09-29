Спектакль для особенных детей прошел в Мытищах

Мероприятие «Безопасность в городе» для особенных детей прошло в Мытищах. Представители театральной мастерской «Активного долголетия» показали ребятам спектакль «Старуха Шапокляк и Карлсон идут в школу», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Интересным моментом постановки стало участие в нем дрессированных собачек. В игровой форме артисты рассказали гостям, как важно соблюдать правила безопасного поведения на дороге. В мероприятии приняли участие представители Госавтоинспекции и МЧС. Они вручили детям подарки, которые помогут им лучше изучить правила безопасного поведения.

Во время беседы участниками встречи разъяснили, как важно использовать эти знания, а родителям напомнили, что они должны регулярно повторять с детьми, как им правильно себя вести, чтобы избежать рисков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.