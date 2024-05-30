«Весело было выставлять украинок тупыми?»: Потап высмеял смерть Заворотнюк

Украинский певец Алексей Потапенко (Потап из дуэта «Потап и Настя») высмеял смерть актрисы Анастасии Заворотнюк, заявив, что она на экране выставляла украинок «тупыми».

На своей странице в Instagram* он опубликовал «историю», в которой обратился к покойной звезде российского сериала «Моя прекрасная няня».

«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал Потап и добавил фото Заворотнюк из сериала, в котором она регулярно высмеивала Мариуполь.

Подписчики Потапа не оценили такое поведение и раскритиковали его за глумление над умершей артисткой.

«Показал сущность таких, как ты. Хайпиться на смерти — это дно», — отметил один из пользователей.

«Позор. Глумиться над смертью человека — высшая степень бесчеловечности», — добавил другой юзер.

После шквала хейта Потап удалил «сторис», но никаких извинений он не принес.

Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной болезни. 53-летняя Заворотнюк боролась с онкологическим заболеванием. жаловалась на сильные головные боли и слабость. Она очень похудела и почти не могла двигаться. Большую популярность артистке принес сериал «Моя прекрасная няня».

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