«Веселая жизнь»: в Москве предлагают почувствовать себя бомжом за 20 тыс рублей

В Москве предлагают за 20 тыс рублей почувствовать себя бомжом

В столице предлагают тур «Веселая жизнь», в нем можно почувствовать себя бомжом. Стоимость услуги — 20 тыс. рублей, сообщает «Осторожно, Москва».

В программу необычного тура входит: поиск ночлега и еды для выживания, изучение невидимой жизни мегаполиса. Все это будет проходить в компании «дружелюбных бездомных».

Организаторы обещают туристам безопасность и готовы рассмотреть для участия детей, но только вместе со взрослыми. Можно «пожить» на улице 1 час, а можно и несколько дней.

Такая услуга появилась на популярном сайте объявлений, но она не пользуется популярностью.

