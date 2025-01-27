Весь снег растаял в Московском регионе

За последние сутки из-за теплых температур полностью растаял снег в Московском регионе, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Аномальное потепление привело к полному исчезновению снега в Московском регионе за последние 24 часа. Единственным исключением остается район Тушино, где все еще сохраняется трехсантиметровый снежный покров.

Дольше всех снежный покров держался в Дмитрове и Волоколамске, где еще вчера можно было наблюдать сантиметровый слой снега, но и там он окончательно растаял.

В начале недели снежный покров стремительно отступает к востоку и северу Европейской части России. Граница снежного массива теперь проходит вдоль северных районов Псковской области, затем следует по западным рубежам Новгородской и Тверской областей. Далее линия снежного фронта спускается южнее через западную часть Владимирской области и простирается до Рязанской и Тамбовской областей. В северном и восточном направлении продолжит смещаться граница снежного покрова, а белое покрывало вскоре исчезнет и с территории Тушина.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о гололедице, которая образуется в городе 27 января. Также в начале недели ожидается небольшой дождь и порывы ветра, которые местами будут достигать 10 метров в секунду.