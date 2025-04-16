Весь персонал съехал из замка Пугачевой и Галкина* в подмосковной деревне Грязь

Из замка певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, комика Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь съехал весь персонал, сейчас там нет ни охраны, ни уборщиц, сообщает «АиФ» .

Соседи звездной четы считают, что содержать прислугу, присматривающую за домом, и платить «коммуналку» артистам сейчас не по карману.

Певица и комик готовы продать свой замок по низкой цене, но и в этом случае его никто не берет. В феврале в доме сделали косметический ремонт, но остатки материалов все еще валяются неподалеку. В начале апреля был комплексный уход за зелеными насаждениями.

Также соседи отметили, что сейчас охраны у замка нет. Работает только пультовая вневедомственная охрана, по периметру земельного участка висят камеры видеонаблюдения.

«Зимой тут затеяли косметический ремонт забора», — сказала одна из жительниц поселка.

Он уточнила, что не очень понимает, зачем проводился ремонт, так как покупатели не приезжают. А после работ оставшиеся стройматериалы побросали на подъездах к замку: накрыли фанерками и оставили.

*признан иноагентом в России.