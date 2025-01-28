Вертолетное родительство: педагог рассказал о вреде гиперопеки для ребенка

Экзистенциальный психолог и логотерапевт, педагог Алексей Харламов заявил, что родители, создающие для ребенка максимально комфортную и безопасную среду дома и сами страдающие от своей гиперопеки, должны понять причину такого поведения, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».

«Гиперопека, „вертолетное родительство“, „интенсивное материнство“ — это современный тренд в воспитании ребенка, побочный эффект гуманизации воспитательного и образовательного процессов», — сказал специалист.

По его словам, такие родители забывают, что неопределенность — это черта свободной игры, которая критически важна для физического, эмоционального и интеллектуального развития ребенка. Такие мамы и папы «зависают» над ребенком подобно вертолету.

Помимо естественных причин, родители могут воспринимать ребенка как очень важный жизненный проект, иногда главный и единственный. Его реализация дает чувство собственного удовлетворения.