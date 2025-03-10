Вероятность магнитных бурь 11 марта составит 17%

Очередную магнитную бурю на Земле стоит ожидать 11 марта, шанс ее возникновения оценивается в 17%. Вероятность геомагнитных возмущений в этот день составляет 40%, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

11 марта геомагнитная обстановка будет колебаться в пределах 3–4 баллов по шкале Kp. Это слабые и ощутимые геомагнитные возмущения. Индекс Ap составит 20 единиц, а индекс F10.7, отражающий уровень солнечного радиоизлучения, достигнет 160 единиц.

В понедельник слабая магнитная буря (G1) фиксировалась на планете около 06:00 по Москве. Магнитосфера останется возбужденной до 12:00.

До конца месяца, согласно прогнозу, геомагнитные возмущения возникнут 14,15 и 28 числа, а магнитная буря G1 — 27 числа. В остальное время магнитосфера будет спокойная.