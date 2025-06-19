Вернувшиеся из зоны СВО герои проводят уроки мужества для детей в Солнечногорске

В Солнечногорске для ребят, отдыхающих в летних школьных лагерях на каникулах, участники СВО проводят уроки мужества. Так, член Солнечногорского отделения ассоциации ветеранов СВО и депутат Михаил Каталин встретился с воспитанниками школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов, сообщает пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск.

Он рассказал о начале воинского пути, участии в СВО и фронтовых буднях. Дети и подростки из первых уст услышали, как солдаты в суровых условиях обогревались в блиндажах, чем питались, какое использовали вооружение.

«Школьники слушали с неподдельным вниманием и интересом и задавали самые разные вопросы. Этот урок мужества стал не просто познавательным событием, а настоящим разговором по душам, наполненным искренностью и уважением к подвигу», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Беседа состоялась в рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений».

Ранее Михаил Каталин провел урок мужества для участников летнего лагеря в лицее № 1 имени А. Блока.

Такие встречи ребят с участниками спецоперации во время летних каникул пройдут во всех городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.