Вернуть молодость: психолог назвала главные признаки кризиса среднего возраста

Семейный психолог Ольга Романова рассказала о главных признаках кризиса средних лет и посоветовала, как из него выйти, сообщает «Вечерняя Москва».

Этот возрастной кризис обычно наступает в промежутке с 35 до 55 лет, но у каждого человека этот период индивидуален.

Основной признак кризиса — глубокое чувство неудовлетворенности и потеря смысла жизни, когда работа уже не радует, а отношения с родными стали пресными.

«Эта потеря смысла может сопровождаться апатией, снижением энергии и мотивации, а также ощущением внутренней пустоты», — отметила Романова.

Человек, пребывающий в кризисе, начинает сравнивать себя с ровесниками, жизнь которых кажется более насыщенной и интересной, испытывая чувства зависти и разочарования. Это лишь мешает сосредоточиться на поиске собственных смыслов, предупредила психолог.

Кризису также свойственна эмоциональная нестабильность — резкие перепады настроения и сильная раздражительность, что усугубляет и без того напряженные отношения в семье.

Еще один яркий признак того, что вы находитесь в кризисе средних лет, — стремление к переменам и рискованные, импульсивные поступки, а также эксперименты со своей внешностью и новые, порой неожиданные увлечения. Все это продиктовано желанием найти новые смыслы жизни, испытать яркие эмоции, «вернуть молодость», объяснила психолог.

Другая сторона медали — ностальгия и сильные сожаления о прошлом, желание отмотать жизнь назад, глубокая апатия.

«Вы можете жалеть о об упущенных возможностях, нереализованных мечтах и неправильных решениях. Однако все это мешает развиваться дальше и наслаждаться настоящим», — рассказала Романова.

Психолог посоветовала воспринимать кризис средних лет как норму, ведь это не тупик, а возможность для поиска новых путей в жизни, саморазвития и самопознания. Важно не паниковать и не пускаться во все тяжкие, а подойти к кризису осознанно.

«Самое главное — не отрицать свои чувства и переживания, а принять их и постараться разобраться в их причинах», — подытожила специалист.