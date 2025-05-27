Верховный суд России предложил смягчить наказание по «народной» статье

Верховный суд (ВС) России предложил изменить наказания за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта, чтобы чаще направлять виновных в рехабы, а не в колонии. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ вынесен на Пленум Верховного суда, сообщает ТАСС .

В пояснении говорится, что за последние 20 лет закон изменяли, чтобы ужесточить санкции за нелегальный оборот наркотиков, однако анализ судебной практики свидетельствует «об объективной необходимости более взвешенного подхода законодателя к избранию мер ответственности за такие деяния, если они не связаны со сбытом наркотиков».

Как пояснили в Верховном суде, на незаконном сбыте наркотиков нередко попадаются наркозависимые, которым необходимо лечение. Зависимость от запрещенных веществ является фактором, побуждающим их к совершению преступления.

«Предоставление таким осужденным возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений», — считают в ВС.

В суде предлагают исключить наказание в виде лишения свободы за впервые совершенные незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотиков в значительном размере без цели сбыта (часть 1 статьи 228 УК РФ), незаконную выдачу или подделку рецептов на наркотические вещества (ст. 233 УК РФ) и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества (ч. 1 ст. 231 УК РФ). Также Верховный суд предложил снизить верхние пороги санкций за незаконный оборот наркотиков в крупном и особо крупном размере без цели сбыта: по ч. 2 ст 228 УК РФ (крупный размер) — с санкции до 10 лет на санкцию до 5 лет, по ч. 3 ст. 228 УК РФ (особо крупный размер) снизить верхнюю планку наказания с 15 до 10 лет.