Верховный суд РФ признал ФБК* террористической организацией

сегодня в 14:43

Российский Верховный суд признал террористической и запретил в РФ американское юрлицо Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) — Anti-Corruption Foundation, Inc**. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Таким образом иск Генпрокуратуры удовлетворен. Деятельность Anti-Corruption Foundation, Inc** и работа ее структурных подразделений в России запрещены.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

ФБК* появился в 2011 году. В октябре 2019 года его внесли в реестр иноагентов. Весной 2021 года фонд признали экстремистским объединением, запретил деятельности и постановили ликвидировали.

После запрета ФБК* в РФ, в Соединенных Штатах зарегистрировали Anti-Corruption Foundation, Inc*.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — экстремистская, террористическая организация, иностранный агент, запрещен в России.

**Anti-Corruption Foundation, Inc — иноагент, нежелательная, террористическая организация, запрещенная в РФ.

