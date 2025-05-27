Верховный суд РФ поддержал отказ от ареста беременных и отцов малолетних

В Верховном суде России уточнили, кого нельзя задерживать за нетяжкие преступления. Это беременные женщины, родители детей-инвалидов, а также отцы и усыновители малолетних, сообщает РИА Новости .

Еще за преступления небольшой и средней тяжести не будут задерживать единственного родителя, усыновителя или попечителя ребенка-инвалида. В отношении этих категорий граждан не может избираться мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом в Верховном суде РФ заявили, что в исключительных случаях арест могут применить. Это касается преступлений с применением насилия.

Также заключение под стражу не применяют к детям до 16 лет, подозреваемым в нетяжком преступлении, а еще в отношении несовершеннолетних, которых впервые обвинили в преступлениях небольшой тяжести.