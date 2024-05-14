Верховный суд РФ отклонил апелляцию на приговор журналисту Кара-Мурзе*

сегодня в 17:38

Верховный суд не смягчил срок Кара-Мурзе*, получившему 25 лет за госизмену

Верховный суд Российской Федерации отклонил апелляцию публициста Владимира Кара-Мурзе*, который был осужден на 25 лет за госизмену, фейки о российской армии и сотрудничество с нежелательной организацией, сообщает РИА Новости .

«Суд отклонил кассационную жалобу защиты», — заявили в пресс-службе суда.

Кара-Мурза* был задержан в апреле прошлого года. Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика к 25 годам колонии. Поводом для уголовного дела стало выступление журналиста в Соединенных Штатах, в ходе которого он распространял недостоверную информацию о ВС РФ.

Журналист является участником оппозиционного движения России. Он неоднократно принимал участие в европейских и американских демократических форумах.

На сегодняшний день Кара-Мурза* отбывает наказание в исправительной колонии № 7 в городе Омске.

*признан в России иноагентом.